Житель Индии умер от коронавируса в ожидании скорой помощи

Нью-Дели, 18 апреля. Индийский журналист скончался от коронавирусной инфекции, пока местные клиники игнорировали его многочисленные попытки вызвать скорую помощь.

Мужчина активно освещал свое состояние здоровья на странице в Twitter. По словам 65-летнего журналиста, уровень насыщения крови кислородом в его организме сначала снизился до 52%, затем этот показатель и вовсе опустился до 31%. Позже сын мужчины сообщил о смерти заболевшего.

Согласно информации индийских СМИ, больницы испытывают острый дефицит кислородных баллонов для пациентов с коронавирусом. Индия занимает второе место в мире по уровню заболеваемости COVID-19, сообщает Telegram-канал RT на русском.

Как сообщалось, четыре человека скончались при пожаре в госпитале для лечения коронавируса в Центральной Индии. Причиной происшествия стало замыкание в одном из вентиляторов. Инцидент произошел 17 апреля.