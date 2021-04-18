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Минздрав Великобритании объяснил разницу статистики по COVID-19 в будни и на выходных
publicdomainpictures.net  /  George Hodan
Общество

Минздрав Великобритании объяснил разницу статистики по COVID-19 в будни и на выходных

Почти 1900 случаев коронавируса выявили в Великобритании за сутки. Скончались десять пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщили в минздраве.

Лондон, 18 апреля. Почти 1900 случаев коронавируса выявили в Великобритании за сутки. Скончались десять пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщили в минздраве.

В выходные дни статистика несколько лучше, чем в будни. Подобное в Минздраве Великобритании объяснили особенностями учета случаев. Неучтенные в выходные данные добавляются к статистике за будние дни. С начала пандемии коронавируса в Великобритании заболели 4,4 миллиона человек. Скончались более 127 тысяч.

Лондон в начале апреля ослабил ряд ограничений, действовавших из-за ситуации с коронавирусом. В стране открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе. Граждане могут посещать спортзалы, парикмахерские и салоны красоты.

Выявленный в Индии штамм коронавируса добрался и до городов Великобритании. Он может оказаться более опасным для человека, так как такой вариант COVID-19 более активно распространяется и менее восприимчив к вакцинам, чем южноафриканский и бразильский.

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