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США сохранят санкции против Ирана, пока не убедятся в его отказе от ядерной программы
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума
Политика

США сохранят санкции против Ирана, пока не убедятся в его отказе от ядерной программы

Администрация действующего президента США Джо Байдена не пойдет на какие-либо уступки Ирану в вопросе предположительной разработки этой страной атомного оружия.

Вашингтон, 18 апреля. Администрация действующего президента США Джо Байдена не пойдет на какие-либо уступки Ирану в вопросе предположительной разработки этой страной атомного оружия.

Об отказе США рассматривать любое смягчение антииранских санкций заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News.

«США не будут снимать санкции, пока у нас не будет ясности и уверенности относительно того, что Иран в полной мере вернется к выполнению своих обязательств по условиям сделки ( в рамках СВДП, Совместного всеобъемлющего плана действий — Прим. ред)», — подчеркнул Салливан.

Он потребовал от Тегерана снизить как уровень, так и масштаб обогащения урана на своих ядерных объектах.

Ранее сообщалось, что Венской комиссии по возобновлению СВПД удалось достигнуть прогресса на непрямых переговорах между представителями Ирана и США.

сша иран свпд
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