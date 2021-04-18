Максим Галкин придумал новый вид спорта, играя в бассейне с детьми

Москва, 18 апреля. Пародист и телеведущий, супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин провел воскресный вечер со своими детьми — Гарри и Лизой. Он устроил для них соревнования по новому виду спорта. Видео пародист разместил на своей странице в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) На кадрах шоумен подбрасывает сына и дочку, словно мячи, по очереди в воду. Лиза и Гарри не скрывают восторга.

«Водный фитнес: броски первоклассников на расстояние и ручной серфер», — написал под публикацией Галкин.

Подписчики звездного семейства пришли в восторг от таких забав. Семейное видео напомнило многим, как Галкин делился подобными кадрами, когда Гарри и Лиза были совсем маленькими. Пользователи Сети отметили, что в прошлый раз отцу было легче подбрасывать детей.

«Какой вы папа хороший, веселый, прикольный», — отметили в Сети.

«Как классно, веселью нет предела, дети счастливы и папа не меньше», — восхитились другие.

«Какой папочка молодец, дети это оценят», — не скрывают восторга подписчики Галкина.

«Помню похожее видео, когда были маленькими! Теперь будем ждать следующее через год, хотя интереснее лет через пять», — прокомментировали публикацию подписчики.

Ранее сообщалось, что в YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Максим Галкин, в качестве гостя был приглашен популярный казахский рэпер Скриптонит, который поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения.