Партию опасной красной и черной икры изъяли полицейские в Краснодаре

Краснодар, 18 апреля. В столице Кубани возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД совместно со специалистами Россельхознадзора провели обыски в складских помещениях.

«Было обнаружено и изъято из незаконного оборота 12 килограммов черной икры рыб осетровых пород и более 500 килограммов красной икры рыб лососевых пород на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Товар не имел маркировки и информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящий момент изъятая продукция находится на ответственном хранении у третьих лиц. Расследование уголовного дела продолжается. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит лишение свободы до шести лет и крупный штраф.

Ранее ФАН писал, что погранслужба ФСБ пресекла продажу крупной партии черной икры в Приморском крае. После получения денег и товара силовики задержали продавца. Он пытался сбыть ее за 30 тыс. рублей.