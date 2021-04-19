Топ-5 лучших ролей в кино актрисы Оксаны Акиньшиной

Российская актриса Оксана Акиньшина в этот понедельник отмечает свое 34-летие. Очаровательная девушка без профильного образования смогла найти себя в мире кино и стать любимицей зрителей.

На экраны она попала еще подростком, приняв участие в фильме Сергея Бодрова — младшего «Сестры» в 2001 году. С этой картины началось ее восхождение к вершине олимпа кинематографа. С тех пор Акиньшина снимается в самых рейтинговых проектах.

Сестры (2001)

Как мы уже отметили — эта картина стала первой в фильмографии Акиньшиной. На тот момент ей было всего 13 лет. Режиссер Сергей Бодров —младший тщательно подошел к выбору актеров для своей картины: светловолосая кареглазая девчушка стала «той самой».

Фильм рассказывает историю двух сестер, которые абсолютно разные. Дине — восемь лет, она любит играть на скрипке. Свете — уже 13, она мечтает стать снайпером в Чечне. Девочки ощущают на себе все законы этого жестокого мира. Из тюрьмы выходит отец Дины, которого тут же обвиняет бывшая братва в краже и грозит украсть его дочь. Беззащитным девочкам придется столкнуться со всеми ужасами жизни и рано повзрослеть.

Кадр из фильма «Сестры» /

Обратный отсчет (2006)

В боевике 2006 года «Обратный отсчет» Оксана Акиньшина сыграла одну из главных ролей — девочку-хакера Анну.

Через 48 часов в столице прогремит взрыв — это вся информация, которую удалось передать погибшему агенту. Все спецслужбы оперативно преступают к расследованию, но основная надежда возлагается на независимую оперативную группу. В ее число входит юная девушка-хакер (Акиньшина), когда-то взломавшая сервер Пентагона.

Кадр из фильма «Обратный отсчет» /

Стиляги (2008)

После периода триллеров и боевиков Акиньшиной поступило предложение от режиссера Валерия Тодоровского сыграть главную героиню в его мюзикле «Стиляги».

В сюжет легли 50-е годы. Молодой парень Мэлс узнает про существование другой жизни — где много музыки, свободы и любви. Он с головой погружается в жизнь бесконечного джаза. Вскоре ему придется побороться за право быть не таким, как все.

Акиньшина сыграла Полину — девушку Мэлса, которая сексуальна, умна и остра на язык. Жесткое давление социума все-таки заставляет многих друзей Мэлса расстаться со свободной жизнью: кого-то сажают в тюрьму, кто-то начинает делать карьеру, кто-то женится и погружается в семейную жизнь.

Кадр из фильма «Стиляги» /

Полет (2019–2021)

Одна из свежих картин Петра Тодоровского с участием Акиньшиной, которая сыграла главную героиню — Ирину.

Это должна была быть обычная командировка сотрудников строительной компании, но судьба распорядилась иначе. Самолет, на котором должны были отправиться коллеги, разбивается, а они чудом на него не попадают.

После трагедии выжившие кардинально меняют свою жизнь. Например, спортсмен Дмитрий с головой окунулся в алкоголь, а исключительно неприятный Жабенко начинает ходить на похороны погибших в катастрофе. В каждой серии рассказывается история нового героя — выжившего сотрудника.

Кадр из фильма «Полет» /

Чернобыль (2021)

Эта картина Данилы Козловского возглавила прокат в первые выходные после премьеры. История катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС.

История развивается вокруг Алексея Карпушина — пожарного в Припяти, который строит планы на будущее, влюбляясь в парикмахера Олю (Оксана Акиньшина). Возлюбленные решают переехать жить к морю, но авария на Чернобыльской АЭС ставит их мечту под угрозу. Алексей отправляется тушить пожар.

Кадр из фильма «Чернобыль» /

Ранее критик Шпагин отметил смелость Козловского снять фильм «Чернобыль» после успеха HBO.