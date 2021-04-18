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Винтовка Мосина отмечает 130-ю годовщину поступления на службу
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Армия

Винтовка Мосина отмечает 130-ю годовщину поступления на службу

Винтовка Мосинка, также любовно прозванная в войсках «трехлинейкой», отмечает 130-летний юбилей со дня принятия на вооружение российской армией.

Москва, 18 апреля. Винтовка Мосинка, также любовно прозванная в войсках «трехлинейкой», отмечает 130-летний юбилей со дня принятия на вооружение российской армией.

Легендарная винтовка Мосина поступила в войска в 1891 году. К концу XIX века российским войскам стала жизненно необходима винтовка, которая была бы достойным ответом на западные аналоги. Императорская комиссия по вооружениям рассмотрела 25 вариантов оружия, пришлось пройти серьезный конкурсный отбор, но победила конструкция, предложенная капитаном Сергеем Мосиным. Простая трехлинейка побила в финале даже бельгийский проект известного в то время Леона Нагана, как приводит издание «Русское оружие».

У разработки Мосина было неоспоримое преимущество: она стреляла откуда угодно и в каких угодно условиях, включая даже самые неблагоприятные. На полигонах было опробовано 300 образцов винтовки Мосина и столько же от Нагана. «Мосинка» показала результат в два раза лучше, после чего прошла серию усовершенствований. Капитана-изобретателя представили к Большой Михайловской премии.

Боевое крещение винтовка получила в 1893 году на Памире и в годы русско-японской войны 1904–1905 годов. Также она отличилась в Первую мировую и использовалась со снайперскими прицелами в годы ВОВ. Именно с «мосинкой» легендарный советский снайпер Василий Зайцев за месяц ликвидировал 225 фашистов.

Столичный Музей Победы тем временем подготовил онлайн-сюжет об истории известной винтовки Мосина, которая была принята на вооружение Русской императорской армии 130 лет назад.

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