МТС анонсировала запуск онлайн-кинотеатра

Москва, 18 апреля. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ перезапустят 20 апреля под брендом Kion, сообщил президент компании Вячеслав Николаев на ежегодном международном форуме операторов связи «Телеком 2021».

Модернизацией занималась дочерняя компания «МТС Медиа». Корпорация планирует привлечь до 20 млн платных подписчиков к 2023 году, хотя ранее озвучивалась цифра в два раза меньше. Руководству поставлена задача увеличить прибыль компании от медиабизнеса.

Размер инвестиций в перезапуск платформы Николаев не озвучил, лишь отметил, что это заметные средства. Компания ожидает хорошего ответа на финансовые вложения, добавил директор.

«МТС Медиа» готовит к запуску на новой платформе около 20 оригинальных релизов, сообщил гендиректор дочернего предприятия МТС Игорь Мишин. Это будут фильмы и сериалы «нового формата».

Онлайн-кинотеатры Netflix и «КиноПоиск» увеличили долю выручки на российском рынке за прошлый год. По объему выручки лидирует ivi, следует из данных информационного аналитического агентства TelecomDaily.