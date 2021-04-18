Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга

Москва, 18 апреля. Российские ученые построили математическую модель кровотока Виллизиева круга и выяснили, как течение диабета I типа сказывается на кровоснабжении головного мозга.

Модель создали сотрудники молодежной лаборатории высокотехнологического фенотипирования лабораторных животных ИЦиГ СО РАН совместно с коллегами из лаборатории дифференциальных уравнений Института гидродинамики имени Лаврентьева СО РАН с помощью магнитно-резонансного томографа. Модель получилась в двух вариациях: одна учитывала пульсацию кровотока, другая — нет.

Незначительные функциональные изменения кровотока стали заметны уже через месяц наблюдений, а через два были выражены и анатомически. Они были связаны с пространственной организацией кровоснабжения и сосредотачивались преимущественно в правой части Виллизиева круга, что вполне соответствует биологической природе симметрии и асимметрии.

«Симметрию в определенном смысле считают показателем здоровья организма, а в основе возникновения асимметрии чаще всего лежит какое-то нарушение на генетическом, метаболическом, физиологическом или ином уровне работы организма», — пояснил ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Андрей Акулов.

В данном случае асимметрия возникла в результате течения диабета I типа. Изменения свидетельствуют о том, что некие патологические процессы уже затронули систему кровоснабжения мозга и в будущем могут вылиться в серьезные проблемы. По словам заведующего кафедрой эндокринологии Сеченовского университета Валентина Фадеева, лицам из определенных групп риска необходимо измерять уровень сахара в крови не реже раза в год.