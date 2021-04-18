Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:01
Шоу-бизнес
Певица Виктория Бэкхем устроила вечеринку по случаю своего дня рождения
20:00
Шоу-бизнес
«Она хочет работать в России»: Алексей Герман-младший об Аглае Тарасовой
19:59
Армия
В Челябинской области проходит набор кандидатов в вузы Минобороны РФ
19:59
Общество
Первые дни проката принесли создателям «Чернобыля» почти 60 млн рублей
19:58
Шоу-бизнес
Актриса Рената Литвинова назвала свои сны настоящим кино
19:58
Весь мир
Как дружба с Нетаньяху мешает Байдену решить проблему Палестины
19:58
Общество
Подравшихся в казанском цирке слоних перевезли в крымский парк «Тайган»
19:57
Общество
«Дом с атлантами» в Самаре «пролечат» и «законсервируют»
19:56
Политика
Замглавы МИД Украины раскрыл фамилию российского дипломата, которого хотят выслать
19:56
Политика
Макрон призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной
19:55
Общество
Россиянам напомнили о смертельной опасности болей в сердце
19:55
Шоу-бизнес
47-летняя Натали похвасталась фигурой в купальнике на Мальдивах
19:55
Происшествия
Начальник отдела администрации Кинешмы попал под статью за взятку
19:53
Армия
Пушилин на передаче у Соловьева раскрыл причину провала инфовойны Киева
19:52
Армия
Винтовка Мосина отмечает 130-ю годовщину поступления на службу
19:49
Технологии
МТС анонсировала запуск онлайн-кинотеатра
19:48
Общество
«На минуточку». Санкции США: просто за то, что мы есть. И работаем. ФАН-ТВ
19:45
Общество
Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга
19:41
Происшествия
Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах
19:41
Общество
Российские врачи проведут обучение практикующих медиков в ДНР
Все новости
Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга
wikipedia.org  /  Nevit / CC BY-SA 3.0
Общество

Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга

Российские ученые построили математическую модель кровотока Виллизиева круга и выяснили, как течение диабета I типа сказывается на кровоснабжении головного мозга.

Москва, 18 апреля. Российские ученые построили математическую модель кровотока Виллизиева круга и выяснили, как течение диабета I типа сказывается на кровоснабжении головного мозга.

Модель создали сотрудники молодежной лаборатории высокотехнологического фенотипирования лабораторных животных ИЦиГ СО РАН совместно с коллегами из лаборатории дифференциальных уравнений Института гидродинамики имени Лаврентьева СО РАН с помощью магнитно-резонансного томографа. Модель получилась в двух вариациях: одна учитывала пульсацию кровотока, другая — нет.

Незначительные функциональные изменения кровотока стали заметны уже через месяц наблюдений, а через два были выражены и анатомически. Они были связаны с пространственной организацией кровоснабжения и сосредотачивались преимущественно в правой части Виллизиева круга, что вполне соответствует биологической природе симметрии и асимметрии.

«Симметрию в определенном смысле считают показателем здоровья организма, а в основе возникновения асимметрии чаще всего лежит какое-то нарушение на генетическом, метаболическом, физиологическом или ином уровне работы организма», — пояснил ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Андрей Акулов.

В данном случае асимметрия возникла в результате течения диабета I типа. Изменения свидетельствуют о том, что некие патологические процессы уже затронули систему кровоснабжения мозга и в будущем могут вылиться в серьезные проблемы. По словам заведующего кафедрой эндокринологии Сеченовского университета Валентина Фадеева, лицам из определенных групп риска необходимо измерять уровень сахара в крови не реже раза в год.

мозг диабет диабет I типа
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга
Рейтинг@Mail.ru