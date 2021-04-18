Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах

Воронеж, 18 апреля. Более трех десятков черепах нашли мертвыми около озера в Воронеже. Сейчас устанавливаются причины массовой гибели животных.

На озере под Воронежем насчитали 31 погибшую черепаху. Об этом в своих социальных сетях сообщил известный воронежский активист. Он отправился на Черепашье озеро вместе с руководителем регионального исполкома ОНФ. Активист сделал фото с места гибели животных, которые являлись обитателями уникального водоема. Он является охраняемым природным объектом областного значения.

Сотрудники Воронежского заповедника сообщили, что черепахи могли погибнуть из-за естественных природных причин. К этому привели отсутствие дождей и холодной зимы, из-за которой недостаточно наполненный водоем мог промерзнуть до дна вместе с обитателями. Власти города взяли выяснение точных причин гибели животных под свой контроль.

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