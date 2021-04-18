Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:01
Шоу-бизнес
Певица Виктория Бэкхем устроила вечеринку по случаю своего дня рождения
20:00
Шоу-бизнес
«Она хочет работать в России»: Алексей Герман-младший об Аглае Тарасовой
19:59
Армия
В Челябинской области проходит набор кандидатов в вузы Минобороны РФ
19:59
Общество
Первые дни проката принесли создателям «Чернобыля» почти 60 млн рублей
19:58
Шоу-бизнес
Актриса Рената Литвинова назвала свои сны настоящим кино
19:58
Весь мир
Как дружба с Нетаньяху мешает Байдену решить проблему Палестины
19:58
Общество
Подравшихся в казанском цирке слоних перевезли в крымский парк «Тайган»
19:57
Общество
«Дом с атлантами» в Самаре «пролечат» и «законсервируют»
19:56
Политика
Замглавы МИД Украины раскрыл фамилию российского дипломата, которого хотят выслать
19:56
Политика
Макрон призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной
19:55
Общество
Россиянам напомнили о смертельной опасности болей в сердце
19:55
Шоу-бизнес
47-летняя Натали похвасталась фигурой в купальнике на Мальдивах
19:55
Происшествия
Начальник отдела администрации Кинешмы попал под статью за взятку
19:53
Армия
Пушилин на передаче у Соловьева раскрыл причину провала инфовойны Киева
19:52
Армия
Винтовка Мосина отмечает 130-ю годовщину поступления на службу
19:49
Технологии
МТС анонсировала запуск онлайн-кинотеатра
19:48
Общество
«На минуточку». Санкции США: просто за то, что мы есть. И работаем. ФАН-ТВ
19:45
Общество
Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга
19:41
Происшествия
Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах
19:41
Общество
Российские врачи проведут обучение практикующих медиков в ДНР
Все новости
Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах
wikipedia.org  /  U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters / Public Domain
Происшествия

Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах

Более трех десятков черепах нашли мертвыми около озера в Воронеже. Сейчас устанавливаются причины массовой гибели животных.

Воронеж, 18 апреля. Более трех десятков черепах нашли мертвыми около озера в Воронеже. Сейчас устанавливаются причины массовой гибели животных.

На озере под Воронежем насчитали 31 погибшую черепаху. Об этом в своих социальных сетях сообщил известный воронежский активист. Он отправился на Черепашье озеро вместе с руководителем регионального исполкома ОНФ. Активист сделал фото с места гибели животных, которые являлись обитателями уникального водоема. Он является охраняемым природным объектом областного значения.

Сотрудники Воронежского заповедника сообщили, что черепахи могли погибнуть из-за естественных природных причин. К этому привели отсутствие дождей и холодной зимы, из-за которой недостаточно наполненный водоем мог промерзнуть до дна вместе с обитателями. Власти города взяли выяснение точных причин гибели животных под свой контроль.

ФАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов спасли обезьян от смерти на морозе на трассе «Каспий».

воронеж животные черепахи
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах
Рейтинг@Mail.ru