Российские врачи проведут обучение практикующих медиков в ДНР

Москва, 18 апреля. Сотрудники ведущих российских медучреждений проведут обучение практикующих медиков в Донецкой народной республике, сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Медики из России также проведут операцию совместно с донецкими коллегами. В процессе хирургического вмешательства специалисты обменяются опытом в проведении подобных процедур. Мероприятие запланировано на 22 апреля, уточнила Поклонская в своем Telegram-канале.

Двое детей из Донбасса прибыли на лечение в столицу в апреле, напомнила депутат. Один ребенок попал в руки медиков онкологической клиники Дмитрия Рогачева, другой юный пациент стался в стенах Тушинской больницы.