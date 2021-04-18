Четыре человека погибли при крушении самолета во Франции

Париж, 18 апреля. Авиакатастрофа произошла недалеко от коммуны Сен-Патю к востоку от столицы Франции. По предварительным данным, самолет совершал тренировочный полет.

Легкомоторный самолет по неустановленным пока причинам потерпел крушение в парижском небе, упав в поле, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местную пожарную службу.

Экипаж воздушного судна в составе четырех человек разбился. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом, сообщал ФАН. Двоим находящимся на борту людям не удалось спастись.