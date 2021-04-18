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Шоу-бизнес
Седокова рассказала о жизненных принципах
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Седокова рассказала о жизненных принципах
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Шоу-бизнес

Седокова рассказала о жизненных принципах

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками своими жизненными принципами и рассказала, что ее тошнит от слова «терпи».

Москва, 18 апреля. Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками своими жизненными принципами и рассказала, что ее тошнит от слова «терпи».

Многие считают терпение положительным качеством, открывающим перед человеком много дверей. Но не Анна Седокова. Певица сразу начинает раздражаться, когда ее просят потерпеть. По ее мнению, ожидание мешает человеку жить счастливо, а также негативно отражается на здоровье.

«Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. Давай подождем или стерпится — слюбится. Меня тошнит от этих слов», — написала она в Instagram.

Еще одним важным жизненным принципом певицы является решительность. Седокова рассказала, что не прощает измен и не ждет пока парень ей перезвонит.

«Если парень изменяет, то ему нужна не ты. Если не перезванивают, значит рассматривают другую кандидатуру и вас несколько в списке. Если хотят обладать — действуют моментально и решительно. Не действуют — не хотят», — написала звезда.

Знаменитость также рассказала, что долгое время мучилась от опухлости века. В конце концов она решилась на хирургическое вмешательство, заявив, что не будет терпеть дискомфорт.

седокова знаменитости принципы
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