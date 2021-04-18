Значительное превышение скорости стало причиной схода поезда с рельсов в Египте

Каир, 18 апреля. Авария на железной дороге, в которой пострадали более 100 человек, могла произойти из-за превышения скорости.

Пассажирский поезд, который сошел с рельсов в провинции Кальюбия, набрал чересчур высокую скорость, сообщает издание Al Shorouq. В результате ЧП с путей слетели восемь вагонов.

В настоящее время число пострадавших превысило 100 человек, а погибших — 30 человек. Специалисты продолжают работать над выяснением обстоятельств аварии.

Ранее ФАН писал о ДТП с участием автобуса в Египте, в результате которого погибли десятки человек.