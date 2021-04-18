Генерал ВС США назвал размер «арктического вклада» в российский ВВП

Вашингтон, 18 апреля. Около 25% всех доходов российского бюджета генерируются в Арктическом регионе, который энергично осваивается Россией и в перспективе имеет глобальное значение.

Об этом сообщил американский генерал Глен Д. Ван Херк на интернет-портале оборонного ведомства США. Он отметил, что климатические изменения в Арктике способствуют ее дальнейшему развитию, в том числе в качестве удобного транспортного маршрута из Азии в Европу и обратно.

Генерал Ван Херк отметил, что если США проявят слабость и нерешительность в северных широтах, то навсегда утратят возможность получить выгоду от использования Арктики.

Ранее сообщалось о посещении представительной делегацией Министерства обороны России уникальной арктической базы «Северный Клевер».