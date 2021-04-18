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Скорый запуск «Северного потока — 2» оставит санкции США позади
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com
Экономика

Скорый запуск «Северного потока — 2» оставит санкции США позади

Ввод газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию должен значительно снизить геополитическую напряженность вокруг Украины, считает экономист Александр Разуваев.

Москва, 18 апреля. Ввод газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию должен значительно снизить геополитическую напряженность вокруг Украины, считает экономист Александр Разуваев.

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в начале апреля сообщила, что «Северный поток — 2» построен на 95%. К тому времени оставалось проложить около 121 километра труб. Против газопровода активно выступают США и Украина. Если Вашингтон заинтересован в увеличении поставок своего СПГ на европейский рынок, то Киев опасается потерять прибыль от транзита российского газа.

Как объяснил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, в эпоху капитализма в любой политике всегда есть экономическая составляющая. Он подчеркнул, что пакеты санкций США по «Северному потоку — 2» будут представлены конгрессу только в мае.

«Американцы очень медлительны», — приводит слова аналитика ИА REGNUM.

По словам Разуваева, в случае завершения «Северного потока — 2» акции «Газпрома» на Московской бирже могут быстро прибавить 20-25%. Он также напомнил, что компания пообещала после завершения строительства газопровода «щедро делиться» доходами с акционерами.

Александр Разуваев ранее в беседе с ФАН подчеркнул, что «Северный поток — 2» принципиален для России. Аналитик полагает, что в случае ввода газопровода в эксплуатацию об украинском транзите Москве можно будет просто забыть.

Украина разуваев северный поток - 2
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