Планеты земного типа могут обладать «встроенным ликвидатором» сложной жизни

Вашингтон, 18 апреля. «Встроенный ликвидатор» сложных форм жизни может присутствовать на планетах земного типа, считает американский исследователь Роберт Уордсворт.

Речь идет о процессе полного оледенения. С землей это может произойти даже на экваторе, если средняя температура на голубой планете опустится до +7 градусов. Компьютерное моделирование показало, что Земля рискует оледенеть через 300 млн лет. Все планеты подобного типа могут быть пригодными для жизни, но покрытыми коркой из замерзшей жидкости. «Встроенный ликвидатор» не позволит существовать сложным организмам, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Более 50% опрошенных жителей РФ верят в переселение человечества на другие космические объекты. Энтузиастами оказались граждане в возрасте от 34 до 35 лет. С наименьшим пылом к этому вопросу отнеслись пожилые люди. Большинство респондентов считает, что населению Земли необходимо продолжать изучать небесное пространство.