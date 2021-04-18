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Контрактники стремительно пополняют ряды российской армии
stat.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ
Армия

Контрактники стремительно пополняют ряды российской армии

Число военнослужащих по контракту на российской базе Южного военного округа в Абхазии в 2021 году выросло на 15% в сравнении с начальным периодом 2020 года.

Сухум, 18 апреля. Число военнослужащих по контракту на российской базе Южного военного округа в Абхазии в 2021 году выросло на 15% в сравнении с начальным периодом 2020 года.

Заключившие договор молодые люди пополнили разнородные подразделения воинского соединения. Большинство из них занимает должности водителей гусеничной и колесной техники мотострелковых и танковых частей, а также связистов и разведчиков. Именно эти специальности оказались наиболее востребованными в текущем году.

Основными требованиями к поступающим на военную службу по контракту являются образование не ниже полного среднего, пригодность к военной службе по медицинским показателям, высокий уровень физической подготовки, а также положительные результаты психологических тестов. По результатам тестирования только один из четырех кандидатов пройдет отбор на соответствие требованиям.

Рост денежных средств и надбавок, поступление в войска Южного военного округа новой техники, повышение качества и интенсивности боевой подготовки – все эти факторы привлекают кандидатов для службы по контракту на российской военной базе ЮВО в Абхазии.

Ранее в ЮВО сообщили о масштабных учениях военной авиации над акваторией Черного моря.

абхазия армия россии юво
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