Контрактники стремительно пополняют ряды российской армии

Сухум, 18 апреля. Число военнослужащих по контракту на российской базе Южного военного округа в Абхазии в 2021 году выросло на 15% в сравнении с начальным периодом 2020 года.

Заключившие договор молодые люди пополнили разнородные подразделения воинского соединения. Большинство из них занимает должности водителей гусеничной и колесной техники мотострелковых и танковых частей, а также связистов и разведчиков. Именно эти специальности оказались наиболее востребованными в текущем году.

Основными требованиями к поступающим на военную службу по контракту являются образование не ниже полного среднего, пригодность к военной службе по медицинским показателям, высокий уровень физической подготовки, а также положительные результаты психологических тестов. По результатам тестирования только один из четырех кандидатов пройдет отбор на соответствие требованиям.

Рост денежных средств и надбавок, поступление в войска Южного военного округа новой техники, повышение качества и интенсивности боевой подготовки – все эти факторы привлекают кандидатов для службы по контракту на российской военной базе ЮВО в Абхазии.

Ранее в ЮВО сообщили о масштабных учениях военной авиации над акваторией Черного моря.