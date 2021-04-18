Сексолог объяснил, что скрывается за понятием «бабник», которым окрестил себя Дава

На одном из YouTube-шоу бывший бойфренд певицы и ведущей Ольги Бузовой рэпер, блогер Давид Манукян, он же Дава, признался, что после расставания с артисткой считает себя «бабником». Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, что скрывается за этим понятием.

По мнению эксперта, причин для проявления «особого» поведения по отношению к женщинам несколько. Это отнюдь не врожденная особенность характера.

«Это, скорее, результат воспитания, результат психологического состояния человека, его комплексов. По разным причинам это может быть. Кого-то можно назвать бабником, потому что человек не хочет постоянных отношений, боится их и в первую очередь избегает проживания с женщиной на одной территории», — говорит сексолог.

К примеру, страх совместной жизни может быть обоснован детскими травмами. Если мальчик воспитывался не в полной семье, только матерью, у него может отложиться боязнь перепадов настроения, которые он мог часто видеть у мамы.

«Этот случай называется интимофобией. Он не боится интима, нет. Он боится с женщиной жить вместе, поэтому у него проявляется постоянная тяга к перемене женщин», — объясняет Денисов-Мельников.

instagram.com / @dava_m

Быть может, пылкий нрав звезды современного шоу-бизнеса Бузовой, действительно, напугал блогера? Но, по словам сексолога, бабником можно стать и по другим причинам. Бывает, что человек частой сменой партнерш пытается что-то доказать самому себе, самоутвердиться. И в каждых отношениях получает подпитку своей уверенности. Причин может быть много, но, как правило, это не самые радостные события.

«Здесь каждый случай индивидуален. Это психологическая особенность, которая проявилась в результате травматического опыта или в результате того, что у человека могут быть некоторые тормозящие функции в развитии», — говорит сексолог.

Также эксперт в области отношений обращает внимание на то, что понятие «бабник» нельзя отнести к какому-то отклонению или заболеванию. Валентин Денисов-Мельников не стал бы оценивать мужчин с подобной моделью поведения с точки зрения «хорошо» или «плохо». Здесь идет речь о личном комфорте и комфорте партнеров.

«У всех по-разному: кто-то не соизмеряет последствия такого поведения, кто-то ведет себя таким образом обдуманно. Конечно, это никакая не проблема, никакое не заболевание. Это выбор каждого», — заключил Валентин Денисов-Мельников.

Ранее Ольгу Бузову, публично обвинившую Манукяна в многочисленных изменах, саму заподозрили в предательстве. Этому поспособствовал певец, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Он намекнул, что исполнительница хита «Мало половин» закрутила новый роман гораздо раньше, чем порвала с Давой.