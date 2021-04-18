В ВМФ России обсудили подготовку к Международному военно-морскому салону

Санкт-Петербург, 18 апреля. Главное командование ВМФ России обсудило ход подготовки к X Международному военно-морскому салону, который будет проведен в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня 2021 года.

Во время обсуждения военнослужащие затронули прибытие кораблей, подводных лодок и катеров морского флота. Кроме этого, начальники управления заслушали доклад главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова.

МВМС-2021 будет проходить сразу на двух площадках. У причалов комплекса «Морской вокзал» будут представлены более 20 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ и Пограничной службы ФСБ России.

В рамках программы МВМС-2021 представители Главного командования ВМФ примут участие в мероприятиях на территории конгрессно-выставочного центра судостроительного завода «Северная верфь». Кроме этого, запланировано проведение 20 мероприятий делового характера, включая четыре научные конференции. Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.

Ранее сообщалось, что в Ейске завершили обучение специалисты морской авиации ВМФ России. Более 90 курсантов освоили учебный материал в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов.