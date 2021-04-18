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Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о драме в личной жизни
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Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о драме в личной жизни

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своих прошлых отношениях и признался, что узнал об измене любимой женщины «почуяв что-то неладное».

Москва, 18 апреля. Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своих прошлых отношениях и признался, что узнал об измене любимой женщины «почуяв что-то неладное».

Спортсмен уже долгое время остается без работы, футбольные клубы не спешат заключать с ним контракты. Судя по всему, Тарасов решил вплотную заняться своим блогом. Он ввел рублику «личное — не публичное», в рамках которой делится откровениями с поклонниками. В этот раз он рассказал о личной драме, которая случилась в 18-летнем возрасте. Тогда подающий надежды спортсмен только вернулся домой со сборов и буквально носом почуял неладное. Тарасов предположил, что возлюбленная изменила ему и решил спросить напрямую.

«Зачем ты мне изменяла, пока меня не было?». Она растерялась, а я понял, что попал в точку. После этого призналась во всем, и мы расстались. Вот так вот первый раз я узнал, что мне изменяют», — рассказал футболист.

Pr Scr instagram.com  / @tarasov23

Сейчас Тарасов счастлив в третьем браке с моделью Анастасией Костенко, которая родила ему двух дочерей. Щедрый спортсмен, вероятно, оказался не настолько широк душой и подарил любимой женщине на ее день рождения чужой салют. Футболист снял фейверк в Stories и отметил профиль супруги, дополнив «трогательное поздравление» нарисованным на экране сердцем.

измены костенко тарасов
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