В Сети появилось видео масштабных учений белорусских десантников под Брестом

Брест, 18 апреля. Масштабные учения с участием Брестской десантно-штурмовой бригады прошли на нескольких военных полигонах в Белоруссии.

По легенде маневров незаконное вооруженное формирование захватило поселок в Брестской области. Для его освобождения была задействована 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. При поддержке авиации и бронетехники гвардейцы вошли в населенный пункт и вступили в бой с «террористами». Десантников поддерживали группы спецназа, которые отрабатывали элементы беспарашютного десантирования и штурма помещений через окна.

Кроме того, бойцы прошли этап боевого слаживания на полигоне Брестский. Также в ходе учений десантники провели боевые стрельбы, совершили марш, преодолев водную преграду и отработали десантирование из ИЛ-76МД.

Стоит отметить, что в марте 2021 года Россия и Белоруссия провели два совместных тактических учения, которые проходили на военных полигонах в Ульяновской и Минской областях. В маневрах приняли участие Воздушно-десантные войска РФ и Силы специальных операций Вооруженных сил Белоруссии.