Создано средство для легкого удаления рисунков вандалов со стен

Санкт-Петербург, 18 апреля. Группа итальянских ученых создала уникальное средство, которое может помочь очистить объекты стрит-арта от портящих их надписей вандалов.

Очистить объекты уличного искусства от рисунков хулиганов сложно из-за того, что используемые краски имеют схожий химический состав. В ходе исследования ученые обнаружили, что разные цвета могут по-разному взаимодействовать с жидкостями. Благодаря этому им удалось создать наноструктурированное вещество, при помощи которого можно очистить объект искусства.

Получившийся продукт по структуре напоминает тонкий лист фольги, который можно разместить на загрязненной поверхности. Его нужно оставить на несколько минут, а затем убрать. В ходе химической реакции верхний слой краски размягчается, и ее можно легко удалить при помощи скребков.

Известно, что полученный гидрогель уже прошел первые испытания на стрит-артах во Флоренции. С его помощью удалось избавиться от нескольких черных меток.

Ранее стало известно, что ученые из Санкт-Петербурга разработали медицинские импланты с беспроводной зарядкой для отслеживания состояния здоровья. Компактные датчики вживляются под кожу и осуществляют мониторинг жизнедеятельности организма.