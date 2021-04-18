Военный комиссариат Крыма провел отбор абитуриентов в вузы Минобороны РФ

Симферополь, 18 апреля. Отбор абитуриентов для поступления в вузы Министерства обороны России прошел на базе военного комиссариата Республики Крым, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что предварительный отбор проходил в военных комиссариатах по месту жительства. Там рассматривалась годность кандидатов к обучению по уровню образования, возрасту и состоянию здоровья.

В данный момент сотрудники военно-врачебной комиссии определили морально-психологические качества и состояние здоровья абитуриентов. В комиссариате отдельно отметили, что среди желающих поступить в военные вузы в этом году было много девушек.

На основе этого отбора приемные комиссии высших учебных заведений составят списки претендентов. После будут приниматься решения о выдаче рекомендаций для поступления.

Ранее сообщалось, что российские военные вузы планируют принять более 12 тысяч курсантов в новом учебном году.