Елизавета II после похорон принца Филиппа может сложить свои полномочия

Лондон, 18 апреля. Похоронившая своего мужа принца Филиппа британская королева Елизавета II может отойти от исполнения своих обязанностей, считает королевский историк Сара Ричардсон.

Смерть герцога Эдинбургского может стать «поворотным моментом» в будущем монархии, сообщает издание Evening Standard. Такое ощущение было у Ричардсон после посещения поминальной службы в Виндзоре 17 апреля. Королева просидела в одиночестве в часовне Святого Георгия, потрясенная обрушившимся на нее горем.

Историк добавила, что Елизавета II после похорон супруга на какое-то время вернется к выполнению своих обязанностей, но потом все равно сложит с себя полномочия.

«В каком-то смысле это — конец периода. Королева продолжит выполнять свои обязанности. Она уже вернулась к работе в некоторой степени. Я думаю, что она будет отдаляться всё больше и больше. Ей уже за 90, и, видя ее там в одиночестве, после того как 70 с лишним лет ее сопровождал Филипп», — отметила Ричардсон.

Эксперт также заметила, что траурная церемония помогла королевской семье наконец-то объединиться. Прибывший из США принц Гарри после прощания с дедом о чем-то беседовал с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.

Британский монарх больше всего на свете желала бы примирения между внуками, подчеркнула Ричардсон. Поэтому решение Гарри поговорить со старшим братом Елизавета II восприняла как добрый знак.

Беременная Меган Маркл не смогла прилететь в Лондон на похороны принца Филиппа. Однако она почтила память герцога Эдинбургского, отправив открытку, подписанную своей рукой, и цветы.