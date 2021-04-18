Москва, 18 апреля. Британские корабли, которыми НАТО пытается «заткнуть дыру» в Черном море, не представляют угрозу для России, уверен директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Лондон решил выказать Киеву поддержку, отправив в Черное море эсминец и противолодочный фрегат, передает издание The Times. Британские корабли должны отделиться от авианосной группировки, находящейся в Средиземном море, и направиться к украинским берегам, достигнув их в мае нынешнего года.

Моряки из Великобритании в Черном море должны сменить своих американских коллег, которые отправились домой в соответствии с указом президента США Джо Байдена, объяснил Кнутов в разговоре с журналистами Nation News. По его словам, по решению руководства Североатлантического альянса, в регионе осуществляется присутствие сил блока, которые постоянно производят ротацию.

НАТО попросту хочет «заткнуть дару», возникшую в Черном море, выставляя это за некую поддержку Киева Лондоном, уверен эксперт. Он подчеркнул, что в кораблях ВМС Великобритании нет опасности для России, так как Черноморский флот обладает достаточными силами, чтобы отразить любую атаку в регионе, ввиду чего Россия не боится иностранных «гостей».

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«Никакой серьезной опасности для Черноморского флота России британские суда не представляют», — констатировал историк.

Российские военнослужащие уже давно держат всю территорию от Босфора до Крыма под контролем, нацелив на нее противокорабельные ракеты «Бал» и «Бастион», рассказал Кнутов. Он добавил, что осуществляет безопасность в регионе также и боевая авиация.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что Великобритания является в этой ситуации «болонкой Соединенных Штатов».