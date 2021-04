Пандемия насилия: 10 фемицидов зарегистрировано в Квебеке за 2021 год

Квебек, 18 апреля. Полиция обнаружила тела двух человек, погибших в результате акта домашнего насилия. Об этом сообщает отделение полиции Квебека. Жертвами оказались 38-летний Ричард Уэст и его 50-летняя жена Дианн Серафика-Донэйр. Представитель полиции Аник Ламиранд сообщил, что, по мнению следователей, Уэст покончил жизнь самоубийством после того, как убил жену. Смерть Дианн Серафики-Донэйр стала 10-м фемицидом с начала 2021 года. Это число превысило общее количество убийств женщин за тот же период в 2020 году.

Председатель Объединения для жертв домашнего насилия Шанталь Арсено призывает правительство принять экстренные меры для предотвращения фемицидов. По заявлению полиции, следствие завершено, однако коронерское расследование может дать более подробную информацию об обстоятельствах смертей.

Насилие резко возросло в Канаде, особенно в Квебеке, за последние несколько месяцев. Так, 5 февраля мать четверых детей 44-летняя Элизапе Ангма была убита бывшим мужем, которого освободили под залог за несколько дней до этого. Мужчина совершил самоубийство после того, как убил Ангму.

Марли Эдуард 21 февраля погибла от пулевого ранения в голову на автостоянке рядом со своим домом. За несколько дней до смерти она обращалась в полицию по поводу получения угроз.

Найдена заколотой в своем доме 23 февраля 44-летняя Нэнси Рой. Убийство было совершено ее мужем Жаном Лажойе.

Бенджамин Судин убил свою бывшую жену 28-летнюю Мириам Даллэйр и ее 60-летнюю мать Сильви Биссон 1 марта, оставив в живого лишь годовалого ребенка. Преступнику было предъявлено обвинение за два убийства второй степени.

Тела супругов были найдены в такси в Монреале 19 марта. Пара погибла посредством ножевых ранений в результате убийства-самоубийства. У них было пятеро детей. Женщина была доставлена в больницу после жестокого избиения ее парнем 20 марта. Партнер девушки арестован.

На сегодняшний день уже 10 женщин были убиты, еще четыре серьезно ранены, 10 детей остались без матерей или сиротами. По сообщению правоохранительных организаций, случаев насилия на гендерной почве, о которых неизвестно по той или иной причине, может быть больше.

Министр по делам женщин заявила, что пандемия ухудшила ситуацию в области прав женщин. Она также призвала тех, кто стал жертвами насилия, обращаться за помощью.

По заявлению представителей приютов для жертв семейного насилия в Квебеке, организации испытывают нехватку ресурсов в отношении оказания помощи женщинам, хотя с начала пандемии необходимость в этом растет.

