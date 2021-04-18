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Сестра музыканта Леонида Борткевича рассказала о его состоянии перед смертью
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Шоу-бизнес

Сестра музыканта Леонида Борткевича рассказала о его состоянии перед смертью

Солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич скончался в возрасте 71 года. Его двоюродная сестра Галина Финаева рассказала, что могло послужить причиной смерти музыканта.

Москва, 18 апреля. Солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич скончался в возрасте 71 года. Его двоюродная сестра Галина Финаева рассказала, что могло послужить причиной смерти музыканта.

Заслуженный артист БССР и бывший солист «Песняров» Леонид Борткевич умер 13 апреля на 72-ом году жизни. Прощание с музыкантом прошло в филармонии города Минска. Причиной смерти певца стал отказ почек. Однако двоюродная сестра Борткевича Галина Финаева отмечает, что у ее брата никогда не было проблем с почками. Женщина предполагает, что на работу органов негативно повлиял сахарный диабет, от которого музыкант страдал долгие годы.

«Как мне сестры объяснили, стало плохо ему. Жена уговорила его, что все-таки надо ехать в больницу. И вот его увезли и все. На этом все. Там уже (в больнице. — Прим.ред.) у него отказали почки. Я думаю, мое мнение, что это, все-таки, действие этого сахарного диабета», — рассказала Фатеева в эфире шоу «Звезды сошлись».

После новости о смерти Борткевича многие предположили, что здоровье солиста «Песняров» подкосил коронавирус, который унес жизнь уже не одного талантливого человека. Однако сестра певца заявила, что это исключено. Музыкант дважды сдавал тест на COVID–19 и дважды получал отрицательный результат.

Коллега Борткевича, певец Виктор Салтыков считает, что на состояние здоровья артиста могли повлиять его гастрольная деятельность и супружеская жизнь. Музыкант пережил несколько скандальных разводов с разделом имущества.

Многие отечественные звезды высказали соболезнования родным. Узнав о кончине приятеля, Игорь Николаев опубликовал на своей странице в соцсети трогательный пост о музыканте. Он тяжело переживает утрату и вспомнил несколько историй о товарище.

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