Ведущий передачи «На минуточку» снова попал под персональные санкции США. В прошлый раз он оказался в списке из-за журналистской деятельности, но в чем причина ограничений на этот раз?

Учрежденный Александром Малькевичем Фонд защиты национальных ценностей «делал слишком много заявлений и занимал активную наднациональную позицию». То есть — выполнял свои прямые функции. Похоже, США теперь таким образом избавляется от неугодных на мировой политической арене — даже от тех, кто не предпринимает активных действий против Америки, а просто хорошо и много работает.