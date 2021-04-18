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Губерниев раскритиковал организаторов смертельного лыжного марафона
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина
Спорт

Губерниев раскритиковал организаторов смертельного лыжного марафона

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 19:44
Комментатор хочет получить ответы от организаторов смертельного марафона.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал организаторов Авачинского лыжного марафона рассказать о мерах безопасности на турнире, где один из участников соревнований во время гонки на 30 км упал на трассе и ударился головой о дерево. От полученных травм мужчина скончался.

«У меня вопросы к организаторам. Мы видели это видео, когда человек падает как груша, ударяется о дерево. Где меры предосторожности? Где и контруклоны, и маты на деревьях? Где огороженные участки трассы, чтобы падение смягчить в случае чего? Где все это? Мне хочется понять. Страшная трагедия. Погиб человек. Спортивные результаты, естественно, на второй план. Вопросы, на которые мы ответов пока не получаем. Ждем информации организаторов», — сказал Губерниев на видео в своем Telegram-канале.

27-й Авачинский лыжный марафон прошел 18 апреля на стадионе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. В разгар марафона один из спортсменов лыжного марафона упал на лыжной трассе и скончался от полученных травм. На турнире лыжник представлял город Краснодар. 

По данным источника ФАН, смертельные травмы получил 60-летний Константин С. Он вместе с еще несколькими лыжниками выезжал из-за поворота. Спортсмен на большой скорости вылетел с трассы и влетел в дерево. Краснодарец сильно ударился головой и скончался на месте. Еще двое участников соревнования пострадали на том повороте. У них диагностированы переломы и ушибы.

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