Греция подписала с Израилем крупнейший контракт в оборонной сфере

Тель-Авив, 18 апреля. Греция подписала с Израилем крупнейший в своей истории оборонный контракт на строительство летной базы для подготовки пилотов ВВС.

О подписании рекордного для Афин соглашения сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.

«Сумма соглашения составляет около 5,5 млрд шекелей», — указали представители израильского ведомства.

В пересчете на доллары сделка обошлась Афинам в 1,65 миллиарда: в обмен на это израильские подрядчики компании Elbit Systems обязались построить и обслуживать в течение 22 лет в Греции международный центр подготовки пилотов для нужд ВВС страны. По словам руководителя Министерства обороны Израиля Бени Ганца, сделка благотворно скажется на укреплении сотрудничества между странами не только на оборонном, но и на политическом уровне.

Ранее Греция предприняла шаги на пути примирения с Турцией. В Стамбуле прошел раунд предварительных переговоров Греции и Турции. Консультации двух враждующих соседей возобновились после пятилетнего перерыва на фоне напряженности, которая в августе 2020 года едва не переросла в военную конфронтацию.