Парад Победы в Москве пройдет без участия военнослужащих из Казахстана

Нурсултан, 18 апреля. Парад в честь 76-й годовщины Великой Победы в российской столице состоится без привлечения к торжественному маршу военнослужащих из Казахстана.

Об этом сообщил официальный представитель департамента воспитательной и идеологической работы минобороны Казахстана Виталий Адамович, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«В этом году участие казахстанских военнослужащих в параде на Красной площади не планировалось изначально», — пояснил Адамович.

Он напомнил, что в прошлом году в юбилейном параде Победы в Москве участвовали несколько сотен солдат и офицеров ВС Казахстана.

Ранее стала известна программа празднования Дня Победы в Перми.