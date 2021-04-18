Полиция Хельсинки задержала 17 участников акции против локдауна

Хельсинки, 18 апреля. Финские правоохранители задержали 17 человек на акции против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из них 14 нарушителей получили штраф.

Акция проходила на Сенатской площади в центре города и не была согласована с местными властями. Согласно действующим правилам, в Финляндии запрещено собираться группами более шести человек. Участники незаконного мероприятия проигнорировали это требование, их привлекли к ответственности.

Ранее согласованная демонстрация состоялась у центрального железнодорожного вокзала. Предполагалось участие шести человек, однако несогласных с ограничениями оказалось больше. В связи с этим силовики остановили акцию и приказали демонстрантам разойтись по домам.

Протесты из-за убийства афроамериканца в США продолжаются седьмой день, сообщал ФАН.