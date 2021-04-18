Военнослужащие Балтийского флота отразили атаку химическим оружием в ходе учений

Североморск, 18 апреля. Западный форпост провел учения по отработке действий личного состава в условиях применения оружия массового поражения.

Согласно сценарию тренировки, на командные пункты соединений и воинских частей армейского корпуса БФ стали поступать сигналы о применении химического оружия условным противником. Расчеты радиационной, химической и биологической защиты были приведены в повышенную степень боеготовности. Их заданием было определить источник заражения, оценить уровень угрозы и передать информацию о ситуации в штаб.

Также отрабатывались действия с расчетами РХБ-разведки. Специалисты выполнили развертывание и подготовку к эксплуатации машин аэрозольного противодействия и химической разведки, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Известно, что в учениях было задействовано около 50 единиц военной техники и более 1000 военнослужащих БФ. Ранее танкисты Балтийского флота отработали тактические стрельбы на учениях в Калининградской области.