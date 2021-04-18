Жителей Крыма предупредили о резком ухудшении погодных условий

Симферополь, 18 апреля. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Республике Крым в ближайшие дни. Оно будет вызвано прохождением циклона.

Уже вечером в понедельник над полуостровом окажется южный циклон. Именно он окажет влияние на погоду в Крыму, вызвав сильный шторм, сообщил крымский Гидрометцентр.

«В течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. 20 апреля ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, прорывы - до 23-28 м/с», — сказано в сообщении ведомства.

В связи с ухудшением природных условий МЧС напоминает жителям Крыма о необходимости избегать рекламных щитов, старых деревьев. Кроме того во время шторма не следует отправляться на прогулки в лес или горы, а также выходить в море.

Не так давно синоптики спрогнозировали возвращение осенней погоды в Москву. Согласно данным центра погоды «Фобос», уже в среду в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.