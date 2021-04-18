Члены подросткового клуба «Вымпел» приняли участие в тактических учениях под Белгородом

Белгород, 18 апреля. Руководители белгородского военно-патриотического клуба «Вымпел» провели для своих подопечных учения с тактической подготовкой.

Воспитанникам чернянского военно-патриотического клуба довелось провести насыщенный выходной день в субботу, 17 апреля. Как поделился с прессой руководитель секции Олег Литвин, дети приняли участие в акции «10000 шагов к жизни». Им довелось совершить небольшой марш-бросок на свежем воздухе и потренироваться в стрельбе на страйкбольной площадке и отточить навыки тактической подготовки, как сообщает издание «Приосколье».

Организаторы тренировки сделали скидку на возраст, и курс молодого бойца для ребят из клуба был подан в облегченном виде. После тренировки детям предложили почти тематическое угощение: Литвин показал юным курсантам, как готовить солдатскую кашу, которой все пообедали.

«Очень хорошо тренироваться на свежем воздухе, тем более погода позволяет. К тому же, это прекрасное времяпрепровождение. Ребята занимаются хорошим делом. Думаю, это куда лучше, чем бездумное хождение по поселку», — отметил руководитель «Вымпела».

Периодически организаторы устраивают для своих подопечных мероприятия, на которых совмещают приятное с полезным. Так, волонтеры клуба вышли на апрельский субботник на прошлой неделе, потом встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, посетили с экскурсией выставку «В боях за родной край» в краеведческом музее Белгорода.

Юнармейцы из Санкт-Петербурга тем временем сняли короткометражный фильм о блокаде Ленинграда для конкурса, который главный штаб «Юнармии» проводит совместно с издательством «Детская литература».