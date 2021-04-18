Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 19:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:57
Общество
«Дом с атлантами» в Самаре «пролечат» и «законсервируют»
19:56
Политика
Замглавы МИД Украины раскрыл фамилию российского дипломата, которого хотят выслать
19:56
Политика
Макрон призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной
19:55
Общество
Россиянам напомнили о смертельной опасности болей в сердце
19:55
Шоу-бизнес
47-летняя Натали похвасталась фигурой в купальнике на Мальдивах
19:55
Происшествия
Начальник отдела администрации Кинешмы попал под статью за взятку
19:53
Армия
Пушилин на передаче у Соловьева раскрыл причину провала инфовойны Киева
19:52
Армия
Винтовка Мосина отмечает 130-ю годовщину поступления на службу
19:49
Технологии
МТС анонсировала запуск онлайн-кинотеатра
19:48
Общество
«На минуточку». Санкции США: просто за то, что мы есть. И работаем. ФАН-ТВ
19:45
Общество
Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга
19:41
Происшествия
Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах
19:41
Общество
Российские врачи проведут обучение практикующих медиков в ДНР
19:40
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета во Франции
19:39
Шоу-бизнес
Седокова рассказала о жизненных принципах
19:37
Происшествия
Значительное превышение скорости стало причиной схода поезда с рельсов в Египте
19:37
Весь мир
Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии
19:36
Армия
Генерал ВС США назвал размер «арктического вклада» в российский ВВП
19:35
Спорт
Губерниев раскритиковал организаторов смертельного лыжного марафона
19:34
Экономика
Скорый запуск «Северного потока — 2» оставит санкции США позади
Все новости
Члены подросткового клуба «Вымпел» приняли участие в тактических учениях под Белгородом
vk.com  /  Юнармия Республики Мордовия
Армия

Члены подросткового клуба «Вымпел» приняли участие в тактических учениях под Белгородом

Руководители белгородского военно-патриотического клуба «Вымпел» провели для своих подопечных учения с тактической подготовкой.

Белгород, 18 апреля. Руководители белгородского военно-патриотического клуба «Вымпел» провели для своих подопечных учения с тактической подготовкой.

Воспитанникам чернянского военно-патриотического клуба довелось провести насыщенный выходной день в субботу, 17 апреля. Как поделился с прессой руководитель секции Олег Литвин, дети приняли участие в акции «10000 шагов к жизни». Им довелось совершить небольшой марш-бросок на свежем воздухе и потренироваться в стрельбе на страйкбольной площадке и отточить навыки тактической подготовки, как сообщает издание «Приосколье».

Организаторы тренировки сделали скидку на возраст, и курс молодого бойца для ребят из клуба был подан в облегченном виде. После тренировки детям предложили почти тематическое угощение: Литвин показал юным курсантам, как готовить солдатскую кашу, которой все пообедали.

«Очень хорошо тренироваться на свежем воздухе, тем более погода позволяет. К тому же, это прекрасное времяпрепровождение. Ребята занимаются хорошим делом. Думаю, это куда лучше, чем бездумное хождение по поселку», — отметил руководитель «Вымпела».

Периодически организаторы устраивают для своих подопечных мероприятия, на которых совмещают приятное с полезным. Так, волонтеры клуба вышли на апрельский субботник на прошлой неделе, потом встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, посетили с экскурсией выставку «В боях за родной край» в краеведческом музее Белгорода.

Юнармейцы из Санкт-Петербурга тем временем сняли короткометражный фильм о блокаде Ленинграда для конкурса, который главный штаб «Юнармии» проводит совместно с издательством «Детская литература».

белгород юнармия вымпел
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Армия / Члены подросткового клуба «Вымпел» приняли участие в тактических учениях под Белгородом
Рейтинг@Mail.ru