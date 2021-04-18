Авторы The Economist нашли плюсы в пандемии для рынка труда

Лондон, 18 апреля. Пандемия COVID-19 помогает трансформировать рынок труда быстрее, отмечают авторы британского журнала The Economist.

Они отмечают, что коронавирус нанес серьезный ущерб, оставив миллионы людей без работы. Падение занятости оказалось в 14 раз выше, чем во времена мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Однако, несмотря на это, глобальный рынок труда ждет светлое будущее, считают аналитики.

Сейчас главный вопрос заключается в том, смогут ли рынки труда восстановить положительные показатели, которые наблюдались до пандемии. Авторы журнала убеждены, что пандемия в итоге улучшит ситуацию на рынке, ускорив изменения, которые начались еще до нее.

Рынок труда станет более гибким на фоне цифровой трансформации экономики, ранее заявил в интервью Федеральному агентству новостей доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. Он также рассказал, когда в России снизится уровень безработицы.