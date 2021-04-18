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Депутат Госдумы предложил перенести велосипедные дорожки с дорог на тротуары
Невские Новости  /  Мурашова Кристина
Общество

Депутат Госдумы предложил перенести велосипедные дорожки с дорог на тротуары

Перемещение специальных дорожек для велосипедистов с проезжей части на тротуары поможет лучше контролировать движение данных средств.

Москва, 18 апреля. Перемещение специальных дорожек для велосипедистов с проезжей части на тротуары поможет лучше контролировать движение данных средств.

Специальные дорожки для велосипедистов и электросамокатов необходимо убрать с проезжей части и расположить их в зоне для пешеходов. Такое предложение внес зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Нужно выделить специальные дорожки для велосипедистов, скутеристов и тех, кто передвигается на электросамокате», — цитирует его URA.ru.

Депутат предложил включить электросамокаты в один класс с мопедами при условии, если мощность их двигателей составляет от 250 ватт до 4 киловатт. В ближайшее время Лысаков также пообещал провести мероприятие, направленное на выделение для этих транспортных средств специальной дорожки.

Не так давно автоинструктор призвал вернуть больше инспекторов ГИБДД на дороги России. По его мнению, они должны работать не только во время массовых рейдов.

пдд велосипед лысаков тротуар
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