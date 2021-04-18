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Зоологи из США выяснили, каким нетипичным занятием «промышляют» волки
vologda-oblast.ru  /  Официальный портал Правительства Вологодской области
Наука

Зоологи из США выяснили, каким нетипичным занятием «промышляют» волки

Команда ученых из Университета Миннесоты в Соединенных Штатах запустила проект, направленный на изучение жизни диких животных.

Вашингтон, 18 апреля. Команда ученых из Университета Миннесоты в Соединенных Штатах запустила проект, направленный на изучение жизни диких животных.

Наблюдая за волками, исследователям удалось выяснить, что эти дикие звери ловят рыбу. Зоологи поймали одного из волков, нацепили на него камеру и отпустили на волю. Благодаря небольшому устройству в распоряжение специалистов попало множество роликов, на которых детально запечатлена жизнь диких волков.

Многие из них занимаются нетипичным для них занятием — рыболовством. Волки оказались очень умными животными. Они «охотятся» возле бобровой плотины, преследуя рыбу, которая попала в ловушку. Зоологи даже не подозревали об этом. Долгое время ученые полагали, что волки охотятся лишь на крупных животных.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии работает приют для ручных волков. Его сотрудники преследуют несколько целей. Среди них сохранение лучших особей, отбор и разведение. Питомник «Долина волков» с дикими хищниками находится в селе Элькуш.

рыба животные волки
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