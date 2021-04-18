Познер объяснил свой отказ считать Пушкина русским писателем

Москва, 18 апреля. Российский телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что не считает Александра Пушкина русским писателем. Подробно об этом он написал на своем сайте.

Пушкин прекрасно чувствовал душу жителей РФ, однако его «нерусскость» заключается в радостном свете мастерства и позитиве, считает телеведущий. Такие черты не свойственны северному и мрачному русскому автору, добавил журналист на своем портале Познер Online.

«Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем», — подчеркнул Познер.

Телеведущий рассказал, что он бы взял у Пушкина интервью, если бы существовала такая возможность. Беседа могла бы стать непростой, но «искрометной», уверен журналист. Он подытожил, что писатель был очень умным и понимающим человеком.

Великий поэт родился и провел детство в Москве, благодаря чему улицы города появились в его произведении «Евгений Онегин». Читатель может увидеть описанные в романе достопримечательности, такие, как Петровский путевой дворец, Тверская застава и Английский клуб.