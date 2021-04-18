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Рогозин назвал комплексы с ядерными энергоустановками прорывом в освоении космоса
Инфореактор  /  Егор Провоторов
Технологии

Рогозин назвал комплексы с ядерными энергоустановками прорывом в освоении космоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что появление перспективных российских кораблей и орбитальных станций с ядерными энергоустановками станет прорывом в освоении космоса.

Москва, 18 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что появление перспективных российских кораблей и орбитальных станций с ядерными энергоустановками станет прорывом в освоении космоса.

Накануне сообщалось, что Роскосмос подписал контракт с КБ «Авангард» на разработку уникального аванпроекта комплекса «Нуклон» с ядерной энергоустановкой. Отмечается, что согласно договору, работы должны быть завершены к 15 ноября 2022 года.

«Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», – заявил Рогозин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что разрабатываемый космический комплекс, на который было выделено 4,17 млрд рублей, может в перспективе использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне, а также будет задействован в исследованиях других планет.

Ранее стало известно, где Роскосмос планирует организовать возвращение космонавтов с Луны. Это место находится в 64,5 км к юго-востоку от Оренбурга, в Беляевском районе Оренбургской области.

роскосмос рогозин Нуклон
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