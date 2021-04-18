Минобороны России установит имена солдат Красной армии, павших под Ржевом

Москва, 18 апреля. Специальный батальон Западного военного округа (ЗВО) займется поиском останков тел бойцов Красной армии, погибших в ожесточенных боях с фашистами под Ржевом, для их идентификации.

Об этом сообщает пресс-служба ЗВО, акцентируя внимание на сотрудничество Министерства обороны России с участниками добровольного поискового движения, для которых будут проведены специальные обучающие занятия.

«В экспедиции будет задействован отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа, прибывший из Ленинградской области», – сказано в релизе представителей ЗВО.

В сообщении подчеркивается, что военнослужащие батальона обратят внимание юных поисковиков на строгое соблюдение мер безопасности при розысках, особенно при обращении с боеприпасами и взрывоопасными предметами.

Ранее сообщалось о необходимости помнить трагедию Хатыни и не забывать, кто именно сжег дотла белорусскую деревню с сотнями мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.