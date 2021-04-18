Конструктор ZALA AERO заявил о копировании Израилем технологий российских БПЛА

Москва, 18 апреля. Израильские конструкторы начали копировать российские беспилотные технологии, заявил главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров.

Об этом он говорил в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос о технологии создания БПЛА.

«Нет, нет, нет! Это вообще неправильный вопрос. Значит, я вам скажу больше. На сегодняшний день, я считаю, что не только мы не отстали, а уже есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи. Понимаете?», – констатировал Захаров.

В сюжете телеканала демонстрировалось видео применения дронов-камикадзе «Ланцет» в Сирии, где при помощи беспилотников был уничтожен военный внедорожник и пулеметная точка оппонента.

Также была представлена концепция применения беспилотников в качестве «воздушного минирования». Для этого несколько «Ланцетов» занимали позиции для патрулирования в воздухе и с появлением потенциального противника шли на таран, с одновременным подрывом трехкилограммовой боевой части.

Отмечается, что в ролике демонстрировалась компьютерная графика с поражением БПЛА, похожего на турецкий «Байрактар».

Ранее военные десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии во время учений успешно уничтожили лагерь незаконного вооруженного формирования с помощью БПЛА.