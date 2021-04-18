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Конструктор ZALA AERO заявил о копировании Израилем технологий российских БПЛА
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов
Армия

Конструктор ZALA AERO заявил о копировании Израилем технологий российских БПЛА

Израильские конструкторы начали копировать российские беспилотные технологии, заявил главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров.

Москва, 18 апреля. Израильские конструкторы начали копировать российские беспилотные технологии, заявил главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров.

Об этом он говорил в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос о технологии создания БПЛА.

«Нет, нет, нет! Это вообще неправильный вопрос. Значит, я вам скажу больше. На сегодняшний день, я считаю, что не только мы не отстали, а уже есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи. Понимаете?», – констатировал Захаров.

В сюжете телеканала демонстрировалось видео применения дронов-камикадзе «Ланцет» в Сирии, где при помощи беспилотников был уничтожен военный внедорожник и пулеметная точка оппонента.

Также была представлена концепция применения беспилотников в качестве «воздушного минирования». Для этого несколько «Ланцетов» занимали позиции для патрулирования в воздухе и с появлением потенциального противника шли на таран, с одновременным подрывом трехкилограммовой боевой части.

Отмечается, что в ролике демонстрировалась компьютерная графика с поражением БПЛА, похожего на турецкий «Байрактар».

Ранее военные десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии во время учений успешно уничтожили лагерь незаконного вооруженного формирования с помощью БПЛА.

израиль бпла захаров zala aero
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