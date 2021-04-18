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Обвинения в харассменте могли быть причиной суицида известного британского хореографа
pixabay.com  / 
Общество

Обвинения в харассменте могли быть причиной суицида известного британского хореографа

Оклеветанный обществом мужчина свел счеты с жизнью в возрасте 35 лет.

Лондон, 18 апреля. В Twitter-аккаунте Королевского театра Ковент-Гарден сообщили о смерти британского танцовщика Лиама Скарлетта.

От чего умер хореограф, не сообщается, но по данным театральных экспертов, Скарлетт наложил на себя руки из-за cancel culture, что подтвердилось также рядом британских изданий, пишет газета «Культура».

«Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот трудный час наши мысли с его родными и друзьями, — говорится в заявлении королевского театра, уволившего мужчину год назад из-за обвинений в домогательствах, так и оставшихся недоказанными.

Лиам Скарлетт являлся постоянным хореографом труппы Королевского балета в Ковент-Гардене и консультировал австралийский Квинслендский балет с 2012 года, вплоть до начавшегося в начале 2020 года скандала. Танцовщик был самым молодым хореографом за всю историю постановок Ковент-Гардена. Он практически в одиночку поставил балет «Лебединое озеро» в 2018 году и получил за это высочайшие отзывы критиков.

Скарлетт выступал на сцене Ковент-Гардена с 2005 года, за это время он прошел тяжелый путь, позволивший критикам называть его едва не лучшим британским хореографом последних 50 лет. Танцовщик сотрудничал с лучшими балетными труппами в Великобритании, США, Новой Зеландии и Норвегии. До начала хореографической карьеры он с 2005 года выступал танцовщиком на сцене Ковент-Гардена.

Сотрудничество со Скарлеттом было приостановлено театром в январе прошлого года. Причиной стало дисциплинарное расследование в его отношении. В августе 2019 года Скарлетта обвинили в домогательствах по отношению к студентам и танцовщикам и непристойном поведении.

Во время расследования никаких доказательств обвинений так и не было обнаружено, до полиции дело не дошло. При этом уже в марте 2020 было принято решение прекратить сотрудничество со Скарлеттом. Королевский балет Ковент-Гардена, Датский королевский балет расторгли контракты с хореографом, что означало полное лишение работы по профессии, на которую Лиам положил всю свою жизнь.

Известный балетмейстер Алексей Ратманский на своей странице в Facebook написал душещипательный пост о самоубийстве Скарлетта.

«Какая трагическая потеря редкого хореографического таланта. Сколько удивительных балетов он мог бы еще создать! <…> Как это возможно, что весь балетный мир, все мы повернулись спиной к такому удивительному таланту, как Лиам Скарлетт, заставив его умереть столь молодым?! Стыд и скорбь», — написал Ратманский.

8 апреля 2021 года Лиам Скарлетт отметил свое 35-летие, а спустя неделю его не стало.

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