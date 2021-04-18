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Мясников предположил, что человечеству «для прочищения мозгов» нужна пандемия посерьезней
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1
Общество

Мясников предположил, что человечеству «для прочищения мозгов» нужна пандемия посерьезней

Человечеству для «прочищения мозгов» нужна эпидемия посерьезней коронавируса, здравый смысл сохранили только россияне, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Москва, 18 апреля. Человечеству для «прочищения мозгов» нужна эпидемия посерьезней коронавируса, здравый смысл сохранили только россияне, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В своем Telegram-канале теледоктор порассуждал на тему, почему человечество не поняло сигнала от природы в виде коронавирусной инфекции. Пандемия должна была объединить людей в разных странах, но этого не произошло.

«Нет, люди и этот предупредительный «холостой» выстрел умудрились превратить в самострел в ногу», — написал Мясников.

Новости, которые читает врач на разных языках, убедили его в том, что здравый рассудок сохранился только у россиян. Это видно по ситуации, которая происходит в мире в связи с коронавирусом, отметил телеведущий.

«Я все жду, когда нам скажут, что в его происхождении виноваты мы. А Ухань в ноябре 19-го посетили Петров и Боширов! Уж больно мы выигрышно смотримся по сравнению с остальными», — заметил Мясников.

Сейчас мир переживает не третью волну коронавирусной инфекции, заявил врач. Это только первый акт, и неизвестно, «дотянем ли до антракта», подчеркнул теледоктор.

Ранее Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса. Он развеял распространенный миф, что перед и после инъекции нельзя пить алкоголь в течение 40 дней.

эпидемия мясников коронавирус
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