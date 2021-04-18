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Пожилая женщина спасла сестру с ДЦП из горящего дома в Архангельске
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Общество

Пожилая женщина спасла сестру с ДЦП из горящего дома в Архангельске

Женщина-инвалид едва не погибла при пожаре в своем доме. На помощь ей пришла отважная родственница.

Архангельск, 18 апреля. Женщина-инвалид едва не погибла при пожаре в своем доме. На помощь ей пришла отважная родственница.

Возгорание произошло на окраине города в двухэтажном деревянном доме, который находится в аварийном состоянии. Здание отрезано от цивилизации мостом, проехать по которому сможет далеко не каждый автомобиль.

Заметив дым и огонь в квартире, 60-летняя женщина попыталась потушить пламя водой. После тщетных попыток пенсионерка вызвала спасателей.

Времени ждать пожарных у горожанки не было. На помощь соседей тоже рассчитывать не приходилось, поскольку помимо сестер в доме живет только одна женщина, сообщают местные СМИ.

Пенсионерка нашла в темноте свою лежачую сестру с диагнозом ДЦП, одела ее, усадила на коляску и вывезла на свежий воздух. Благодаря смелым действиям пожилой женщины в результате пожара никто не пострадал.

Ставропольский дружинник бросился в горящий дом ради спасения мужчины, сообщал ФАН.

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