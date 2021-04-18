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Первые новобранцы весеннего призыва прибыли в соединение РВСН под Саратовом
Пресс-служба военного комиссариата Республики Крым
Армия

Первые новобранцы весеннего призыва прибыли в соединение РВСН под Саратовом

Первые призывники этого года прибыли в Татищевское ракетное соединение, которое расположено в Саратовской области.

Саратов, 18 апреля. Первые призывники этого года прибыли в Татищевское ракетное соединение, которое расположено в Саратовской области.

Как отмечает Минобороны РФ, многие новобранцы, которые будут проходить службу в Ракетных войсках стратегического назначения, имеют высшее образование и спортивные разряды.

В данный момент призывники размещены в отдельном помещении. Они будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней, после чего их направят в сводный батальон для прохождения начальной военной подготовки.

«Прибывшие призывники обеспечены армейскими несессерами, в состав которых входят более 20 предметов личной гигиены. Также новобранцам выданы банковские карты, на которые им перечисляется денежное довольствие, и СИМ-карты для связи с родными и близкими», — уточнили в ведомстве.

По имеющейся информации, всего в части РВСН будет отправлено более восьми тысяч призывников.

Ранее сообщалось, что московские новобранцы начнут отправляться в воинские соединения Западного военного округа с 20 апреля.

рвсн вс рф призыв
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