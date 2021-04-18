Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 19:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:55
Общество
Россиянам напомнили о смертельной опасности болей в сердце
19:55
Шоу-бизнес
47-летняя Натали похвасталась фигурой в купальнике на Мальдивах
19:55
Происшествия
Начальник отдела администрации Кинешмы попал под статью за взятку
19:53
Армия
Пушилин на передаче у Соловьева раскрыл причину провала инфовойны Киева
19:52
Армия
Винтовка Мосина отмечает 130-ю годовщину поступления на службу
19:49
Технологии
МТС анонсировала запуск онлайн-кинотеатра
19:48
Общество
«На минуточку». Санкции США: просто за то, что мы есть. И работаем. ФАН-ТВ
19:45
Общество
Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга
19:41
Происшествия
Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах
19:41
Общество
Российские врачи проведут обучение практикующих медиков в ДНР
19:40
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета во Франции
19:39
Шоу-бизнес
Седокова рассказала о жизненных принципах
19:37
Происшествия
Значительное превышение скорости стало причиной схода поезда с рельсов в Египте
19:37
Весь мир
Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии
19:36
Армия
Генерал ВС США назвал размер «арктического вклада» в российский ВВП
19:35
Спорт
Губерниев раскритиковал организаторов смертельного лыжного марафона
19:34
Экономика
Скорый запуск «Северного потока — 2» оставит санкции США позади
19:33
Наука
Планеты земного типа могут обладать «встроенным ликвидатором» сложной жизни
19:33
Армия
Контрактники стремительно пополняют ряды российской армии
19:32
Армия
В ВМФ России обсудили подготовку к Международному военно-морскому салону
Все новости
Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля
Весь мир

Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью изданию Al Arabya рассказал об отношениях с соседним государством.

Хартум, 18 апреля. Судан не планирует вступать в войну с Эфиопией из-за продолжающейся напряженности в приграничном районе Аль-Фашаге, заявил глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью изданию Al Arabya.

По словам политика, народы двух государств имеют дружественную столетнюю историю, которую не стоит усугублять военными действиями.

В настоящий момент между Аддис-Абебой и Хартумом появилась напряженность из-за приграничного района Аль-Фашага. Там проживают как суданские, так и эфиопские фермеры, занимающиеся сельскохозяйственным ремеслом.

Официально эти территории принадлежат Судану, однако Эфиопия решила выразить свои права на плодородные земли.

«Все что мы сделали, это передислокацию войск в пределах нашей страны. У нас нет споров с Аддис-Абебой для развязывания войны», — прокомментировал аль-Бурхан появление суданских военнослужащих в Аль-Фашаге.

Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Суверенного совета добавил, что Хартум никогда не проявлял враждебности к соседним государствам, однако Эфиопия продолжает утверждать, что у нее есть земли внутри Судана.

«Мы не планируем нападения на какую-либо соседнюю или региональную страну, но готовы защищать свои территории», — сказал политик.

Аль-Бурхан выразил сожаление, что Аддис-Абеба наращивает военное присутствие близ границ. Именно такие решения и подпитывают слухи о скором начале войны за Аль-Фашагу.

Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Суверенного совета призвал Аддис-Абебу отвести свои силы, добавив, что Хартум готов вступить в переговоры и обсудить необходимость координации действий по пограничному вопросу.

«Суданское правительство не возражает против посредничества какой-либо стороны для прекращения предсказуемой войны, к которой призывает эфиопская сторона», — подытожил политик.

Спор о Хидасэ

В разговоре о Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ) аль-Бурхан подтвердил приверженность Судана к заключению письменного юридически обязательного соглашения о заполнении и эксплуатации дамбы.

Он подчеркнул провал встреч под эгидой Африканского союза (АС) после десятилетних переговоров по достижению консенсуса между Хартумом, Каиром и Аддис-Абебой.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок направил письма в ООН, США и ЕС с просьбой выступить посредниками для разрешения спора по Хидасэ. Однако Эфиопия не согласилась на иностранное вмешательство в трехсторонний диалог.

Аддис-Абеба продолжает настаивать на втором заполнении плотины «Возрождение», запланированном на июль 2021 года. Хартум и Каир видят в этом угрозу для жителей прибрежных городов ниже по течению реки Голубой Нил. Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разобрал проблему региона.

Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

эфиопия судан аль-фашага
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии
Рейтинг@Mail.ru