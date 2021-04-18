Судан готов защищать плодородный район Аль-Фашага от Эфиопии

Хартум, 18 апреля. Судан не планирует вступать в войну с Эфиопией из-за продолжающейся напряженности в приграничном районе Аль-Фашаге, заявил глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью изданию Al Arabya.

По словам политика, народы двух государств имеют дружественную столетнюю историю, которую не стоит усугублять военными действиями.

В настоящий момент между Аддис-Абебой и Хартумом появилась напряженность из-за приграничного района Аль-Фашага. Там проживают как суданские, так и эфиопские фермеры, занимающиеся сельскохозяйственным ремеслом.

Официально эти территории принадлежат Судану, однако Эфиопия решила выразить свои права на плодородные земли.

«Все что мы сделали, это передислокацию войск в пределах нашей страны. У нас нет споров с Аддис-Абебой для развязывания войны», — прокомментировал аль-Бурхан появление суданских военнослужащих в Аль-Фашаге.

Федеральное агентство новостей /

Глава Суверенного совета добавил, что Хартум никогда не проявлял враждебности к соседним государствам, однако Эфиопия продолжает утверждать, что у нее есть земли внутри Судана.

«Мы не планируем нападения на какую-либо соседнюю или региональную страну, но готовы защищать свои территории», — сказал политик.

Аль-Бурхан выразил сожаление, что Аддис-Абеба наращивает военное присутствие близ границ. Именно такие решения и подпитывают слухи о скором начале войны за Аль-Фашагу.

Федеральное агентство новостей /

Глава Суверенного совета призвал Аддис-Абебу отвести свои силы, добавив, что Хартум готов вступить в переговоры и обсудить необходимость координации действий по пограничному вопросу.

«Суданское правительство не возражает против посредничества какой-либо стороны для прекращения предсказуемой войны, к которой призывает эфиопская сторона», — подытожил политик.

Спор о Хидасэ

В разговоре о Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ) аль-Бурхан подтвердил приверженность Судана к заключению письменного юридически обязательного соглашения о заполнении и эксплуатации дамбы.

Он подчеркнул провал встреч под эгидой Африканского союза (АС) после десятилетних переговоров по достижению консенсуса между Хартумом, Каиром и Аддис-Абебой.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок направил письма в ООН, США и ЕС с просьбой выступить посредниками для разрешения спора по Хидасэ. Однако Эфиопия не согласилась на иностранное вмешательство в трехсторонний диалог.

Аддис-Абеба продолжает настаивать на втором заполнении плотины «Возрождение», запланированном на июль 2021 года. Хартум и Каир видят в этом угрозу для жителей прибрежных городов ниже по течению реки Голубой Нил. Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разобрал проблему региона.