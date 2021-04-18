Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию. События дня. ФАН-ТВ

Россия планирует выйти из проекта МКС через четыре года Россия к 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию национальной орбитальной космической станции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Данное решение было принято 12 апреля на закрытом совещании президента России Владимира Путина. При этом в пресс-службе Роскосмоса заявили, что модули МКС выработали свой ресурс, а перспективы международного сотрудничества в этой сфере должны быть предметом переговоров. «Когда мы примем решение [о планах по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения — примечание ФАН], тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезжать в ЕС president.ee / Пресс-служба президента Эстонии Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Евросоюз запретить российским гражданам посещать территорию объединения. «Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал бывший глава Эстонии. По словам политика, до воссоединения Крыма с Россией рассматривался вопрос о безвизовом режиме с Евросоюзом, однако сейчас необходимо наложить временный запрет на все визиты россиян.