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Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию. События дня. ФАН-ТВ
spaceflight.nasa.gov  /  Общественное достояние
Общество

Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию. События дня. ФАН-ТВ

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 18:54
Экс-президент Эстонии призвал Евросоюз запретить въезд для граждан РФ. В России за сутки выявили 8 632 новых случая COVID-19.

Россия планирует выйти из проекта МКС через четыре года

Россия к 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию национальной орбитальной космической станции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Данное решение было принято 12 апреля на закрытом совещании президента России Владимира Путина. При этом в пресс-службе Роскосмоса заявили, что модули МКС выработали свой ресурс, а перспективы международного сотрудничества в этой сфере должны быть предметом переговоров.
«Когда мы примем решение [о планах по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения — примечание ФАН], тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезжать в ЕС

Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию. События дня. ФАН-ТВ
president.ee  / Пресс-служба президента Эстонии

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Евросоюз запретить российским гражданам посещать территорию объединения.
 
«Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал бывший глава Эстонии.
По словам политика, до воссоединения Крыма с Россией рассматривался вопрос о безвизовом режиме с Евросоюзом, однако сейчас необходимо наложить временный запрет на все визиты россиян.

В России за сутки выявили 8 632 случая заражения COVID-19

Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию. События дня. ФАН-ТВ
Агенство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ составил 8 632 случая. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В субботу впервые с начала апреля было зарегистрировано более 9,3 тысяч случаев заражения, а в воскресенье прирост вернулся к показателям, которые фиксировались почти всю неделю. За минувшие сутки полностью выздоровел 7 391 человек.
евросоюз эстония мкс роскосмос пандемия коронавирус covid-19
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