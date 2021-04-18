Сергей Соседов назвал Валю Карнавал «дешевой курицей»

Скандал, разразившийся в эфире шоу «Музыкалити» с участием эстрадной певицы Ларисы Долиной и блогера Вали Карнавал, сходит на нет. Однако, как говорится, «осадочек» остался. Так, музыкальный критик Сергей Соседов, после конфликта народной артистки с тиктокершей, в комментарии ФАН назвал последнюю «дешевой курицей».

Многие помнят, как ведущий программы на YouTube-канале Максим Галкин пытался сдерживать рассорившиеся стороны, но все его попытки оказались тщетны. Эксперт в области шоу-бизнеса Сергей Соседов полагает, что именно на пародисте лежит ответственность за скандал.

«Этот самый Галкин какую-то курицу посадил рядом с ней (Долиной. — прим. ФАН). Это было оскорбительно для Долиной, просто оскорбительно», — возмущаясь говорит критик.

instagram.com / @dolinalina

Кроме того, эмоциональный собеседник ФАН отметил достойную выдержку Долиной: сам бы он на месте певицы не сдержался и полез в драку.

«Я бы на ее месте вообще всем стукнул по голове, и этой дешевой какой-то там Вале, и Галкину, и ушел бы из студии», — в сердцах заявил критик.

В конфликте с блогершей Ларису Долину поддержали многие представители отечественного шоу-бизнеса. Однако совсем недавно она вновь оказалась в центре публичного скандала на шоу «Ну-ка, все вместе!». Там артистка не сошлась во мнениях с экс-участником «Фабрики звезд» Михаилом Гребенщиковым.

Сергей Соседов в разговоре с ФАН прокомментировал череду публичных скандалов артистки. Он заявил, что в этом нет вины Долиной. А ее поведение — это реакция на провокацию. В свою очередь, дочь исполнительницы Ангелина Миончинская пришла в полный восторг от скандального выпуска «Музыкалити» с участием матери и Карнавал.